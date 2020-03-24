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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 24 марта

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 24 марта
Хоккей / КХЛ 0

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 24 марта.

2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 4:3 (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
24 марта 2011, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Григоренко (Кольцов, Торесен) – 00:30' (5x5)   1:1 Фёдоров (Атюшов, Варламов) – 08:46' (5x4)   1:2 Клименко (Атюшов, Контиола) – 13:33' (5x4)   2:2 Счастливый (Козлов) – 16:43' (5x5)   3:2 Торесен – 36:55' (5x5)   4:2 Блатяк (Григоренко) – 38:51' (5x4)   4:3 Варламов (Чистов, Фёдоров) – 41:01' (5x4)

Уфимский клуб победил в первом матче финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

2012 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:4 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
24 марта 2012, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Панов – 18:42' (4x5)   1:1 Зарипов (Никулин) – 40:48' (5x4)   1:2 Кузнецов (Контиола) – 46:33' (5x5)   1:3 Контиола (Чистов) – 58:29' (5x5)   1:4 Кузнецов (Куинт) – 59:07' (en)

Дубль Евгения Кузнецова помог команде Валерия Белоусова одержать четвёртую победу в серии и пробиться в следующий раунд.

2014 год. «Локомотив» — «СКА» — 1:6 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 4-й матч
24 марта 2014, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Малышев (Хафизуллин) – 09:20' (5x5)   0:2 Мортенссон (Торесен, Червенка) – 15:36' (5x4)   0:3 Шипачёв (Тихонов) – 16:33' (5x5)   1:3 Яковлев (Апальков, Плотников) – 28:48' (5x5)   1:4 Барабанов (Александров) – 29:12' (5x5)   1:5 Тихонов (Червенка, Мортенссон) – 36:13' (5x4)   1:6 Ковальчук (Даллман, Червенка) – 59:52' (4x3)

Команда Юкки Ялонена одержала разгромную победу на выезде, благодаря чему сравняла счёт в серии. Однако это был последний успех СКА в том сезоне. Следующие два матча выиграли ярославцы.

2017 год. «Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:1 2ОТ (первый матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 1-й матч
24 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
ОТ
Ак Барс
Казань
0:1 Малыхин (Охтамаа) – 29:01' (5x4)   1:1 Зарипов (Антипин, Мозякин) – 37:30' (5x5)   2:1 Мозякин (Ли, Коварж) – 85:02' (5x5)

Уральский клуб одержал победу во втором овертайме благодаря точному броску Сергея Мозякина.

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