Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 24 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 24 марта.

2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 4:3 (первый матч серии)

Уфимский клуб победил в первом матче финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

2012 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:4 (шестой матч серии)

Дубль Евгения Кузнецова помог команде Валерия Белоусова одержать четвёртую победу в серии и пробиться в следующий раунд.

2014 год. «Локомотив» — «СКА» — 1:6 (шестой матч серии)

Команда Юкки Ялонена одержала разгромную победу на выезде, благодаря чему сравняла счёт в серии. Однако это был последний успех СКА в том сезоне. Следующие два матча выиграли ярославцы.

2017 год. «Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:1 2ОТ (первый матч серии)

Уральский клуб одержал победу во втором овертайме благодаря точному броску Сергея Мозякина.