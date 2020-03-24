Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 24 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения коронавируса. Предлагаем вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 24 марта.
2011 год. «Салават Юлаев» — «Металлург» Мг — 4:3 (первый матч серии)
Уфимский клуб победил в первом матче финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
2012 год. «Ак Барс» — «Трактор» — 1:4 (шестой матч серии)
Дубль Евгения Кузнецова помог команде Валерия Белоусова одержать четвёртую победу в серии и пробиться в следующий раунд.
2014 год. «Локомотив» — «СКА» — 1:6 (шестой матч серии)
Команда Юкки Ялонена одержала разгромную победу на выезде, благодаря чему сравняла счёт в серии. Однако это был последний успех СКА в том сезоне. Следующие два матча выиграли ярославцы.
2017 год. «Металлург» Мг — «Ак Барс» — 2:1 2ОТ (первый матч серии)
Уральский клуб одержал победу во втором овертайме благодаря точному броску Сергея Мозякина.
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