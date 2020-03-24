Налимов — о коронавирусе: мне непонятно, почему покупают туалетную бумагу и гречку

Голкипер Иван Налимов рассказал, как он с невестой Виталией Дьяченко проводит карантин. Россиянин вернулся из США после того, как клуб АХЛ «Рокфорд Айс Хогз» досрочно расторг с ним пробный контракт.
«Выходим на пробежки. Есть у нас рядом с домом нормальный лес — не большой и не маленький. И около него уличные тренажёры. Так что можно позаниматься. А в остальном, как прилетели из США, стараемся сидеть дома. Ограничиваем общение с людьми. Конечно, спортсменов этот вирус меньше задевает. Но руки моем чаще и стараемся быть аккуратней.
Сталкивались ли с пустыми полками в магазинах в Рокфорде и в Москве? В Рокфорде да. Уже незадолго до вылета заходили в магазин — полочки пустели. В Москве то же самое — люди всё скупают пачками, как будто начинается апокалипсис. Причём мне непонятно, почему покупают туалетную бумагу и гречку. Мне кажется, если что-то произойдёт, это не самые важные вещи, которые тебе помогут выживать в этих условиях», — приводят слова Налимова «Известия».
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