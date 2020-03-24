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Отмена Олимпиады в Токио расширит возможности НХЛ провести плей-офф летом

Отмена Олимпиады в Токио расширит возможности НХЛ провести плей-офф летом
Хоккей / НХЛ 0

Грядущая отмена или отсрочка проведения летних Олимпийских игр в Токио может расширить возможности НХЛ по проведению розыгрыша Кубка Стэнли в летние месяцы. Как сообщает обозреватель Sportnset Крис Джонстон, эти новости вошли в часть вопросов и ответов лиги, которые были включены в записку НХЛ после вчерашнего совещания совета управляющих.

Боссы НХЛ обсуждают возможность проведения плей-офф после 24 июля, когда должна была начаться Олимпиада. Лига делит с Олимпиадой главного американского телевизионного партнёра — телекомпанию NBC, для которой наложение розыгрыша Кубка Стэнли и летних Игр было бы крайне нежелательно. Возможность дополнительной отсрочки старта плей-офф может стать спасительной для плей-офф НХЛ, поскольку коронавирус пока продолжает распространяться по Северной Америке.

«Форма и формат сценариев возобновления игры будут полностью зависеть от того, что произойдёт между нынешним днём, и днём, когда нам разрешат массовые мероприятия. Тогда мы будем возобновлять игру с учётом сроков и логистических решений. Мы должны быть гибкими и реагировать на происходящие события, а также выполнять медицинские рекомендации», — говорится в записке НХЛ.

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