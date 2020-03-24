Семья Тарасенко предложила игрокам НХЛ и их жёнам принять участие в кулинарном челлендже

Яна Тарасенко, жена нападающего «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко, опубликовала в «Инстаграме» фото мужа с приготовленной пиццей. Яна отметила хештегами игроков НХЛ и их жён, предложив принять участие в кулинарном челлендже. В частности, были отмечены Артём Анисимов, Дмитрий Орлов, Владимир Соботка, жёны Александра Овечкина и Евгения Малкина.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Яны Тарасенко.
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в декабре 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
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