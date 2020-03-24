«Трактор» упразднил должность первого заместителя гендиректора. Иванов покинул клуб

«Трактор» упразднил должность первого заместителя генерального директора клуба, которую ранее занимал Евгений Иванов, сообщается в официальном телеграм-канале чёрно-белых. После упразднения должности Иванов покинул челябинский клуб.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ

«Трактор» по итогам регулярного чемпионата занял 11-е место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время, за счёт чего и опередил приморский клуб в таблице.

Вчера, 23 марта, руководство челябинского «Трактора» приняло решение временно приостановить тренировочный процесс всех команд системы.