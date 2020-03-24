Пашков: наш хоккей стал беднее в плане тактики. Реформу площадок нужно замораживать

Олимпийский чемпион Александр Пашков подвёл итоги первого сезона КХЛ после массового перехода клубов лиги на площадки канадского формата.

«Отмечу несколько факторов, которые, на мой взгляд, не сработали на пользу нашего хоккея. Первое: качество игры, по моим наблюдениям, мягко говоря, не выросло. С уменьшением площадок она стала более хаотичной, сократилось время контроля шайбы, ухудшилась техническая оснащённость хоккеистов.

Второе: наш хоккей стал беднее в плане тактики. Всё было упрощено до примитива: отбор — заброс шайбы к воротам соперника — возня в углах площадки — попытка выхода на пятачок. Комбинации в средней зоне, её прохождение через пас — все эти моменты, которые отличали именно нашу школу, исчезли. Во всей лиге мы увидели лишь двух-трёх хоккеистов уровня Шипачёва, которые пытались уходить от этого примитива.

Третье: у меня нет цифр, но по ощущениям число травм в этом сезоне значительно возросло. Считаю это следствием реформы — чистого льда не осталось, а в хаосе беготни и постоянных столкновений травмы неизбежны. Моё мнение: эта реформа вызывает большие сомнения, нужно её замораживать. Пока не наломали дров", — цитирует Пашкова Russia-Hockey.