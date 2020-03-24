4 обвиняемых хоккеиста по делу о договорном матче в Беларуси будут привлечены к суду

Главное управление по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции Следственного комитета Беларуси завершило расследование уголовного дела о договорном матче, по которому четыре обвиняемых хоккеиста клуба «Динамо-Молодечно» будут привлечены к суду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное ведомство республики.

«В отношении трёх игроков команды „Динамо-Молодечно“ уголовное преследование прекращено в связи с деятельным раскаянием. Уголовное дело в отношении четырёх обвиняемых передано прокурору для направления в суд», — проинформировали в СК республики.

Представители следствия сообщили, что незаконные действия хоккеистов квалифицированы по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 уголовного кодекса Беларуси — «Покушение на получение незаконного вознаграждения спортсменами за оказание влияния на результаты соревнования».

В результате совместной работы с сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД и Федерацией хоккея республики было установлено, что к договорному матчу между командами «Динамо-Молодечно» и «Могилёв», который состоялся 12 ноября 2019 года, были причастны семь хоккеистов первой команды. Во время допросов игроки подтвердили, что матч действительно носил договорной характер, уточнили в комитете.

По информации следователей, получены также сведения об иностранных гражданах, которые предложили хоккеистам «Динамо-Молодечно» незаконное вознаграждение в размере 1 млн российских рублей. «В отношении инициаторов данного предложения соответствующее уголовное дело выделено в отдельное производство для осуществления их уголовного преследования за рубежом», — сообщили в Следственном комитете Беларуси.