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Пыленков — о новом контракте: буду пробиваться в основной состав не только за счёт лимита

Пыленков — о новом контракте: буду пробиваться в основной состав не только за счёт лимита
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Даниил Пыленков заключил новый контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте подмосковного клуба. Соглашение рассчитано на два сезона.

В минувшем сезоне 19-летний защитник забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В четырёх матчах плей-офф Даниил набрал 1 (0+1) очко. Суммарный показатель полезности составил "+5".

«Клуб предложил мне подписать контракт на два года. Я с удовольствием принял предложение. Очень рад, что остаюсь в родной для меня команде ещё на два года. Ещё один год я буду оставаться молодым игроком, попадающим под лимит для молодёжи в КХЛ. Буду пробиваться в основной состав не только за счёт лимита. Сейчас нахожусь в родном городе Воскресенске, готовлюсь к сезону – хожу в тренажёрный зал, совершаю пробежки», — цитирует Пыленкова пресс-служба подмосковного клуба.

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