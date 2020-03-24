The Hockey News предложил состав сборной России, составленный с учётом потолка зарплат НХЛ

Североамериканский журнал The Hockey News представило свою версию состава сборной России на ОИ-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. На данный момент НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков лиги в Олимпийских играх в Китае.

При составлении состава российской команды главным критерием было уложиться в текущий потолок зарплат НХЛ ($ 81,5 млн). Выбранный состав сборной России «стоит» $ 80,24 млн.

Нападающие:



Овечкин — Кузнецов – Кучеров

Панарин – Малкин – Дадонов

Свечников – Барбашёв – Ковальчук

Гурьянов – Прохоркин – Михеев

Ничушкин

Защитники:

Сергачёв – Проворов

Гавриков – Орлов

Любушкин – Кныжов

Елесин

Голкиперы:

Василевский

Самсонов

Шестёркин