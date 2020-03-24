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The Hockey News предложил состав сборной России, составленный с учётом потолка зарплат НХЛ

The Hockey News предложил состав сборной России, составленный с учётом потолка зарплат НХЛ
Хоккей / Олимпиада 2018 0

Североамериканский журнал The Hockey News представило свою версию состава сборной России на ОИ-2022, если бы туда могли поехать игроки Национальной хоккейной лиги. На данный момент НХЛ и Международный олимпийский комитет не смогли договориться об участии игроков лиги в Олимпийских играх в Китае.

При составлении состава российской команды главным критерием было уложиться в текущий потолок зарплат НХЛ ($ 81,5 млн). Выбранный состав сборной России «стоит» $ 80,24 млн.

Нападающие:

Овечкин — Кузнецов – Кучеров
Панарин – Малкин – Дадонов
Свечников – Барбашёв – Ковальчук
Гурьянов – Прохоркин – Михеев
Ничушкин

Защитники:

Сергачёв – Проворов
Гавриков – Орлов
Любушкин – Кныжов
Елесин

Голкиперы:

Василевский
Самсонов
Шестёркин

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