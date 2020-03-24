Б. Миронов: если две команды снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф

Старший тренер «Нефтехимика» Борис Миронов поделился мнением о возможном продолжении розыгрыша плей-офф КХЛ, приостановленного до 10 апреля из-за коронавируса.
«Остановка плей-офф – это правильное решение. Хоккей хоккеем, но человеческая жизнь дороже всего на свете. Нельзя рисковать здоровьем игроков и близких, которые переживают за них. Посмотрим, что будет дальше. Если две команды уже снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф. Нужно завершать чемпионат. Тому же «Йокериту» и «Барысу» было по силам побороться за Кубок Гагарина в этом году, и им будет обидно, если плей-офф продлится без них.
Готовлюсь к следующему сезону с «Нефтехимиком». Был разговор с Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым, остаёмся работать в команде», – цитирует Миронова РИА «Новости».
- 24 марта 2020
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:02
-
12:39
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:49
-
10:35
-
10:17
-
09:55
-
09:30
-
09:06
-
06:43
-
04:06
-
01:11
-
00:49
-
00:42
-
00:08
- 23 марта 2020
-
23:45
-
23:27
-
22:57
-
22:42
-
22:10Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал» Эксклюзив
-
21:47
-
21:20
-
21:01
-
20:52
-
20:39
-
20:01
-
19:50
-
19:12