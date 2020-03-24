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Б. Миронов: если две команды снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф

Б. Миронов: если две команды снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Старший тренер «Нефтехимика» Борис Миронов поделился мнением о возможном продолжении розыгрыша плей-офф КХЛ, приостановленного до 10 апреля из-за коронавируса.

«Остановка плей-офф – это правильное решение. Хоккей хоккеем, но человеческая жизнь дороже всего на свете. Нельзя рисковать здоровьем игроков и близких, которые переживают за них. Посмотрим, что будет дальше. Если две команды уже снялись с плей-офф, то это уже не плей-офф. Нужно завершать чемпионат. Тому же «Йокериту» и «Барысу» было по силам побороться за Кубок Гагарина в этом году, и им будет обидно, если плей-офф продлится без них.

Готовлюсь к следующему сезону с «Нефтехимиком». Был разговор с Вячеславом Геннадьевичем Буцаевым, остаёмся работать в команде», – цитирует Миронова РИА «Новости».

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