Плющев: НХЛ определила, что продолжит сезон после 15 мая. КХЛ нужна грамотная позиция

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о продолжении чемпионата КХЛ.
«Сложившаяся ситуация говорит о том, что позиция КХЛ на сегодняшний день «размыта», поэтому все домыслы и разговоры о том, можно проводить соревнования или нет, обоснованы только официальной позицией властей города и страны. Так происходит во всём мире и частично у нас. Хотя у нас ситуация более благоприятная. Если бы позиция КХЛ была чёткая и конкретная, тогда можно было бы говорить о каких-то вопросах и проведении дальнейших соревнований и в какие сроки.
Руководство НХЛ чётко определило и обнародовало, что после 15 мая будут продолжать сезон. Они понимают, что если ситуация будет обостряться, то после этой даты НХЛ даст точный ответ, продолжится там сезон или нет. Мы сидим в неведении: то до 10 апреля, то до 14-го, и вся эта ситуация, бесспорно, влияет на психологическое состояние игроков, которые вышли во второй раунд плей-офф. Здесь нужна чёткая, грамотная, взвешенная позиция, которую должны принять руководители КХЛ», — сказал Плющев «Чемпионату».
- 24 марта 2020
-
16:45
-
16:25
-
16:10
-
15:55
-
15:30
-
15:10
-
14:59
-
14:27
-
14:10
-
13:45
-
13:15
-
13:02
-
12:39
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:01
-
10:49
-
10:35
-
10:17
-
09:55
-
09:30
-
09:06
-
06:43
-
04:06
-
01:11
-
00:49
-
00:42
-
00:08
- 23 марта 2020
-
23:45
-
23:27
-
22:57
-
22:42
-
22:10Леонид Тамбиев возглавит «Адмирал» Эксклюзив