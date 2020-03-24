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Плющев: НХЛ определила, что продолжит сезон после 15 мая. КХЛ нужна грамотная позиция

Плющев: НХЛ определила, что продолжит сезон после 15 мая. КХЛ нужна грамотная позиция
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о продолжении чемпионата КХЛ.

«Сложившаяся ситуация говорит о том, что позиция КХЛ на сегодняшний день «размыта», поэтому все домыслы и разговоры о том, можно проводить соревнования или нет, обоснованы только официальной позицией властей города и страны. Так происходит во всём мире и частично у нас. Хотя у нас ситуация более благоприятная. Если бы позиция КХЛ была чёткая и конкретная, тогда можно было бы говорить о каких-то вопросах и проведении дальнейших соревнований и в какие сроки.

Руководство НХЛ чётко определило и обнародовало, что после 15 мая будут продолжать сезон. Они понимают, что если ситуация будет обостряться, то после этой даты НХЛ даст точный ответ, продолжится там сезон или нет. Мы сидим в неведении: то до 10 апреля, то до 14-го, и вся эта ситуация, бесспорно, влияет на психологическое состояние игроков, которые вышли во второй раунд плей-офф. Здесь нужна чёткая, грамотная, взвешенная позиция, которую должны принять руководители КХЛ», — сказал Плющев «Чемпионату».

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