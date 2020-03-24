Шостак: хочу остаться в «Северстали», другие предложения не интересуют

Голкипер «Северстали» Константин Шостак поделился впечатлениями от выступления в составе череповецкого клуба.
«Могло быть и лучше. Есть куда стремиться. МХЛ – уже нет, не подхожу по возрасту. Минувший сезон был последним. Но надеюсь остаться в системе «Северстали». Там меня всё устраивает. От добра добра не ищут. Срок контракта истекает, но переговоры о продлении уже идут.
Всю предсезонку провёл с первой командой. Сказали, чтобы был готов: мол, вот тебе все условия – тренируйся и жди шанса. Я и дождался. Что дальше? Это всё равно не мне решать. Могу лишь повторить, что хочу остаться в «Северстали». Другие предложения не интересуют. Потому что нравится в Череповце. Там отличный коллектив, тренерский штаб, можно развиваться», – приводит слова Шостака официальный сайт ФХБ со ссылкой на «Прессбол».
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