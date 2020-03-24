Глава профсоюза игроков НХЛ: я многое повидал в карьере, но такого ещё не было

Руководитель профсоюза игроков НХЛ Доналд Фер поделился мнением о ситуации с коронавирусом.



«Есть миллион маленьких деталей, о которых нам сейчас нужно поговорить. У многих игроков есть вопросы, у их агентов есть вопросы, мы постоянно на связи с НХЛ, мы разговариваем с нашими собственными врачами. Это действительно очень занятое время.



Главная забота игроков сейчас – это здоровье и безопасность их семей. Другие проблемы заключаются в том, как лучше всего подготовиться к тем непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть.



Можем ли мы возобновить сезон? Если да, то когда? Есть ли смысл это делать? Есть ли смысл попробовать провести розыгрыш Кубка Стэнли? Как всё это повлияет на следующий сезон? У меня пока нет ответов на эти вопросы, но все они очень важны.



Когда всё это закончится, мы сможем вернуться назад и оценить, могли ли быть приняты какие-то другие решения в этой ситуации. Пока что мы не знаем, имел ли матч «Оттавы» в Сан-Хосе какое-либо отношение к тому, что у двух игроков выявлено заболевание. Я многое повидал в своей карьере в спорте, но такого ещё не было. Это выходит далеко за рамки нашего опыта», – цитирует Фера Sportsnet.

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