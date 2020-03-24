Андриевский: проблемы Алтыбармакяна в голове. Несколько раз я с ним беседовал лично

Главный тренер ХК «Сочи» Александр Андриевский поделился мнением об игре защитника Давида Рундблада и нападающего Андрея Алтыбармакяна.



«Ожидали ли мы больше от Рундблада? Каждый игрок, проанализировав свои результаты, скажет, что мог бы сыграть лучше. Самое главное, я доволен отношением к делу всех ребят. Но, к сожалению, порой самоотдачи и работоспособности недостаточно.



Почему у Алтыбармакяна не всё получилось после шикарной предсезонки? Думаю, его проблемы в голове. Несколько раз с Андреем я беседовал лично. Надеюсь, он всё правильно поймёт и в новом сезоне докажет, что может играть на более высоком уровне. Он ещё молодой игрок, который проводит только второй сезон в КХЛ. А второй год на взрослом уровне всегда самый трудный. Когда у молодого хоккеиста начинает не получаться, то сразу пропадает уверенность. Чтобы её вернуть, нужно время», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.