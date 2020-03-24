Ласьков: Мозякина не устроило предложение «Металлурга». Он свободный агент

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал переговоры по новому контракту с форвардом Сергеем Мозякиным.



«Мы предложили контракт. Но если агент Сергея не принял условия, то это его право. Мы предложение сделали, нам ответили, что оно не устраивает. Мы предложение изменили по цифрам. Может, Сергей захотел закончить карьеру дома, в „Локомотиве“? Всякое бывает. Мы не можем позволить себе выйти за те цифры, которые есть. Считаю, что Сергей внёс большой вклад в магнитогорский хоккей, мы ему благодарны за все сезоны.



Если Сергей считает так, то так. Сергей – свободный агент, у него свободный контракт. Мы сделали ему предложение, дальше всё по обычной процедуре. Смог господин Паремузов найти ему хороший контракт? Молодец, профессионал», — цитирует Ласькова РИА «Новости».

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