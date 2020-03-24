Бывший наставник карагандинской «Сарыарки» Леонид Тамбиев стал главным тренером «Адмирала» из Владивостока, информирует официальный сайт клуба. Контракт рассчитан на один сезон. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».



4 июня 2014 года Тамбиев стал помощником Алексея Фетисова в карагандинской «Сарыарке». 28 октября возглавил команду в должности и. о. главного тренера, а спустя месяц был утверждён главным тренером «Сарыарки». С 2015 по 2018 год трудился в системе санкт-петербургского «Динамо», после чего вновь вернулся в «Сарыарку», с которой в 2019 году выиграл Кубок Петрова.



В этом сезоне карагандинская команда вылетела из плей-офф уже на стадии первого раунда, проиграв «СКА-Неве» (2-4). В феврале сообщалось об интересе к Тамбиеву со стороны рижского «Динамо».

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