Сергачёв пробежал по эскалатору на роликах в рамках тренировки

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал тренировку на роликах, в рамках которой побегал по эскалатору, улицам и позанимался дома с клюшкой.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.



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