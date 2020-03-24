Сергачёв пробежал по эскалатору на роликах в рамках тренировки
Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал тренировку на роликах, в рамках которой побегал по эскалатору, улицам и позанимался дома с клюшкой.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.
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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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