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Сергачёв пробежал по эскалатору на роликах в рамках тренировки

Сергачёв пробежал по эскалатору на роликах в рамках тренировки
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Защитник клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал тренировку на роликах, в рамках которой побегал по эскалатору, улицам и позанимался дома с клюшкой.

Посмотреть видео можно в «Инстаграме».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги временно приостановлен из-за эпидемии коронавируса, точные сроки окончания перерыва неизвестны. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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