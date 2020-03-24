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«Один человек очень скучает по воротам». Бобровский установил ворота для водного поло

«Один человек очень скучает по воротам». Бобровский установил ворота для водного поло
Хоккей / НХЛ 0

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил в своём бассейне ворота для водного поло.

«Один человек очень скучает по воротам и поэтому решил хотя бы такие заказать», — написала в «Инстаграме» жена голкипера Ольга.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.

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Из-за пандемии коронавируса хоккеисты больше времени уделяют семьям и занимаются домашними делами.
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