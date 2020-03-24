«Один человек очень скучает по воротам». Бобровский установил ворота для водного поло

Игроки Национальной хоккейной лиги продолжают коротать перерыв в сезоне из-за пандемии коронавируса. Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский установил в своём бассейне ворота для водного поло.



«Один человек очень скучает по воротам и поэтому решил хотя бы такие заказать», — написала в «Инстаграме» жена голкипера Ольга.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса временно приостановлен, точные сроки окончания перерыва неизвестны.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, от него скончалось более 17 тыс. человек.