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Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 25 марта

Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 25 марта
Хоккей / КХЛ 0

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 25 марта.

2011 год. «Локомотив» — «Атлант» — 2:3 ОТ (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
25 марта 2011, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 3
ОТ
Атлант
Московская область
0:1 Булис (Марек) – 11:24' (5x5)   1:1 Галимов (Рахунек) – 25:18' (5x5)   2:1 Королюк (Михнов, Лехтеря) – 28:31' (5x5)   2:2 Мусатов (Марек) – 33:27' (5x5)   2:3 Мусатов (Барулин) – 73:25' (5x4)

«Атлант» сумел отыграться и вырвал победу в овертайме, дубль оформил Игорь Мусатов.

2014 год. «Сибирь» — «Металлург» — 2:3 (четвёртый матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 4-й матч
25 марта 2014, вторник. 16:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Зарипов (Коварж, Григоренко) – 05:42' (5x5)   1:1 Лекомцев (Кутузов) – 09:16' (5x4)   1:2 Мозякин (Бирюков, Антипин) – 19:02' (5x5)   1:3 Мозякин (Григоренко, Ли) – 29:37' (4x5)   2:3 Кугрышев (Белов, Коскиранта) – 47:01' (5x5)

«Металлург» выбил «Сибирь» из Кубка Гагарина, дубль сделал Сергей Мозякин.

2016 год. «Металлург» — «Салават Юлаев» — 6:1 (второй матч серии)

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 2-й матч
25 марта 2016, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Осипов (Калетник, Сёмин) – 10:40' (6x5)   2:0 Потехин (Ли, Кайгородов) – 22:08' (5x5)   3:0 Мозякин (Зарипов) – 31:06' (5x5)   4:0 Сёмин (Вольски, Береглазов) – 32:34' (5x4)   5:0 Филиппи (Сёмин) – 48:39' (5x5)   6:0 Косов (Железков) – 50:42' (4x5)   6:1 Лепистё – 51:50' (5x4)

«Металлург» не оставил шансов гостям из Уфы, забросив шесть шайб.

2018 год. «Трактор» — «Салават Юлаев» — 7:1 (шестой матч серии)

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
25 марта 2018, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Черников – 20:47' (5x5)   2:0 Йюнге (Шаров) – 22:47' (5x5)   3:0 Шинин (Виделль) – 27:19' (5x5)   3:1 Ларсен (Умарк, Бурдасов) – 30:45' (5x4)   4:1 Кручинин (Петров) – 32:35' (5x4)   5:1 Кокуёв (Рыбаков) – 32:52' (5x5)   6:1 Бэйлен (Йюнге, Щехура) – 34:32' (5x5)   7:1 Рыбаков (Кокуёв) – 50:52' (5x5)

Челябинский клуб шикарно провёл второй период, забив сразу шесть голов.

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