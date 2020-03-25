Четыре самых ярких матча в истории плей-офф КХЛ 25 марта

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги приостановлен до 10 апреля с целью предотвращения распространения COVID-19. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие матчи в истории Кубка Гагарина, которые были сыграны 25 марта.
2011 год. «Локомотив» — «Атлант» — 2:3 ОТ (второй матч серии)
«Атлант» сумел отыграться и вырвал победу в овертайме, дубль оформил Игорь Мусатов.
2014 год. «Сибирь» — «Металлург» — 2:3 (четвёртый матч серии)
«Металлург» выбил «Сибирь» из Кубка Гагарина, дубль сделал Сергей Мозякин.
2016 год. «Металлург» — «Салават Юлаев» — 6:1 (второй матч серии)
«Металлург» не оставил шансов гостям из Уфы, забросив шесть шайб.
2018 год. «Трактор» — «Салават Юлаев» — 7:1 (шестой матч серии)
Челябинский клуб шикарно провёл второй период, забив сразу шесть голов.
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