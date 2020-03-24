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Хоккеист впал в кому после избиения в подмосковном ресторане

Хоккеист впал в кому после избиения в подмосковном ресторане
Хоккей / Прочие 0

В городе Видное Московской области хоккеиста Евгения Ермишина избили на банкете в ресторане до состояния комы, информирует телеканал «360». 30-летний спортсмен — детский хоккейный тренер и игрок любительской команды. Сейчас он находится в реанимации.

Врачи диагностировали у молодого хоккеиста перелом основания черепа, сильнейшие гематомы и ушибы. Ему сделали уже две трепанации. У следователей пока что нет ответа на вопросы о том, кто и зачем избил юношу.

Сам Евгений из спортивной семьи. В прошлом его мама — тренер по фигурному катанию, а отец — мастер спорта по хоккею международного класса Виталий Ермишин. Как сообщил отец, у него есть подозрения, кто мог избить сына.

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