Крюгер — о коронавирусе: страх витает в воздухе, все соблюдают осторожность

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер поделился мнением об эпидемии коронавируса. Сейчас тренер находится в Швейцарии.
«Я только что говорил с коллегами в НХЛ. Ситуация здесь очень похожа на то, что ощущают люди в Баффало или Чикаго. Там тоже очень тихо. Все соблюдают осторожность, стараются реже выходить на улицу, ведут себя очень дисциплинированно и ответственно. Так и должно быть. Но страх витает в воздухе. Рядом со Швейцарией находятся Италия, Испания, Франция, Германия, где ситуация с вирусом не очень хорошая. Мы надеемся, что властям удастся взять её под контроль.
Мы набрали темп в чемпионате, и вдруг у нас земля из-под ног ушла. Мы были в шоке весь день. НХЛ и руководство нашего клуба все очень хорошо организовали. Нас быстро доставили в аэропорт, мы вернулись в Баффало и разъехались по домам. С тех пор мы на карантине. Насколько мне известно, все сейчас соблюдают меры предосторожности, ограничивают контакты и все такое», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
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