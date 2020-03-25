Голкипер «Шахтёра» установил рекорд Экстралиги по сухим матчам в серии плей-офф
Вчера, 24 марта, гродненский «Неман» проиграл «Шахтёру-Солигорск» со счётом 0:1 в седьмом матче серии плей-офф полуфинала чемпионата Беларуси. Таким образом, «Шахтёр» выиграл противостояние с общим счётом 4-3 и вышел в финал турнира, где встретится с минской «Юностью».
Турнирная сетка плей-офф чемпионата Беларуси. Это единственная хоккейная лига, которая продолжает проводится.
Голкипер победившей команды Максим Малютин в четвёртый раз в серии сыграл на ноль. Он стал первым вратарём в истории Экстралиги, которому удалось оформить четыре шат-аута в одной серии плей-офф.
Рекорд по количеству шат-аутов в одном розыгрыше плей-офф принадлежит Игорю Брикуну, который в 2009 году в составе «Гомеля» провёл шесть матчей на ноль.
«Шахтёр» выбил «Неман» и вышел в финал чемпионата Беларуси
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