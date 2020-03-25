Липман: для Латвии унизительно организовывать ЧМ, который проводится в двух государствах

Бывший президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман поделился мнением об отмене из-за коронавируса ЧМ-2020 в Швейцарии.
«Считаю, что теперь надо сохранить ту преемственность, которую сформировала Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ), когда в последние годы распределяла между странами право проведения чемпионатов мира. В 2020 году первенство планеты должно было состояться в швейцарских Цюрихе и Лозанне. ЧМ-2021 отдали Минску и Риге, ЧМ-2022 — финским Хельсинки и Тампере, ЧМ-2023 — Санкт-Петербургу, ЧМ-2024 — чешским Праге и Остраве, ЧМ-2025 — Швеции и Дании.
Если чемпионат мира 2021 года состоится, то в приоритете должна быть Швейцария. А остальные перечисленные мной города и страны могут провести турниры на год позже. Думаю, для России не станет проблемой, если в Санкт-Петербурге чемпионат мира пройдёт в 2024 году. То же самое скажу про Ригу и Минск. Вообще, я считаю, что для Латвии унизительно организовывать ЧМ, который проводится в двух государствах. Ведь у страны и города был успешный опыт проведения ЧМ в одиночку — в 2006 году мы хорошо справились с этим.
Ну а раз уж приняли решение отдать чемпионат следующего года Латвии и Беларуси, то нет трагедии, если он пройдёт на год позже. К тому же белорусы относительно недавно проводили в Минске ЧМ — это было в 2014 году. Они в любом случае должны быть счастливы, что дважды в течение 10 лет примут у себя мировое первенство. Более того, решающие матчи — полуфиналы, матч за третье место и финал — должны пройти в Минске. Так что тут о притеснении белорусов речи вообще не будет», — приводят слова Липмана «Известия».
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