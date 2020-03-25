Форвард «Шахтёра» Крикуненко: было бы обидно прерывать плей-офф — весь год к этому шли

Нападающий солигорского «Шахтёра» Роман Крикуненко прокомментировал тот факт, что в Беларуси продолжается хоккейный сезон. Это единственный хоккейный чемпионат во всём мире, который не был остановлен из-за эпидемии коронавируса.

«До перехода в чемпионат Беларуси я не представлял себе, какой здесь уровень. Конечно, психологически было тяжеловато, когда сидел без команды. В России у меня тогда не было вариантов. Если сравнивать с ВХЛ, то чемпионат Белоруссии вполне сопоставим.

Пока все мысли о хоккее, о плей-офф, а что касается следующего сезона, то буду думать в межсезонье.



Что думаем о коронавирусе и продолжении сезона? Конечно, все опасаются, потому что заболеть никто не хочет. С другой стороны, было бы очень обидно заканчивать чемпионат, недоиграв. Мы весь год работали, трудились, шли к этому. Заканчивать сейчас было бы очень обидно. В Беларуси вроде бы не так много случаев заболевания было. Если бы был большой риск, нас бы тоже закрыли. Пока играем», — сказал Крикуненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.



24 марта «Шахтёр» из Солигорска выиграл седьмой матч у гродненского «Немана» (1:0) и вышел в финал, где сыграет с минской «Юностью». Первый матч финала состоится 26 марта в Минске. На счету Крикуненко 7 (1+6) очков в 11 матчах плей-офф.