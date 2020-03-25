Из-за коронавируса академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы

Хоккейная академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы, сообщается на официальном сайте академии.
В связи с введением в стране режима повышенной готовности, обусловленной распространением коронавируса, с 24 марта тренировочный процесс в хоккейной академии «Авангарда» приостановлен до особого распоряжения. Решение принято в соответствии с распоряжением губернатора Омской области, рекомендациями надзорных органов и министерства спорта России. Отметим, что с 20 марта в академии действовал особый санитарный режим.
В филиале академии в Балашихе с 19 марта также проводились противоэпидемические мероприятия по профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом и короновирусной инфекцией. С 23 марта, руководствуясь постановлением главного государственного санитарного врача по Московской области от 22.03.2020 номер 10 «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», прекращены тренировочные занятия, ограничен допуск посетителей в Ледовый дворец «Арена Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина.
- 25 марта 2020
-
10:20
-
10:15
-
09:55
-
09:30
-
09:02
-
07:00
-
05:06
-
02:35
-
02:10
-
00:51
-
00:37
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:24
-
23:01
-
22:47
-
22:34
-
22:17
-
21:59
-
21:36
-
20:44
-
20:22
-
19:39
-
19:33
-
19:15
-
19:03
-
18:16
-
18:07
-
18:04
-
17:55
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:10
-
15:55
-
15:30