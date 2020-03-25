Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Турнир по FIFA20. Идет регистрация
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Из-за коронавируса академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы

Из-за коронавируса академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейная академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы, сообщается на официальном сайте академии.

В связи с введением в стране режима повышенной готовности, обусловленной распространением коронавируса, с 24 марта тренировочный процесс в хоккейной академии «Авангарда» приостановлен до особого распоряжения. Решение принято в соответствии с распоряжением губернатора Омской области, рекомендациями надзорных органов и министерства спорта России. Отметим, что с 20 марта в академии действовал особый санитарный режим.

В филиале академии в Балашихе с 19 марта также проводились противоэпидемические мероприятия по профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом и короновирусной инфекцией. С 23 марта, руководствуясь постановлением главного государственного санитарного врача по Московской области от 22.03.2020 номер 10 «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», прекращены тренировочные занятия, ограничен допуск посетителей в Ледовый дворец «Арена Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина.

Детский тренер Кучерова: остаюсь в «Авангарде», уволился из балашихинского «Олимпийца»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020