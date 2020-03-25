Из-за коронавируса академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы

Хоккейная академия «Авангарда» перешла на ограниченный режим работы, сообщается на официальном сайте академии.

В связи с введением в стране режима повышенной готовности, обусловленной распространением коронавируса, с 24 марта тренировочный процесс в хоккейной академии «Авангарда» приостановлен до особого распоряжения. Решение принято в соответствии с распоряжением губернатора Омской области, рекомендациями надзорных органов и министерства спорта России. Отметим, что с 20 марта в академии действовал особый санитарный режим.

В филиале академии в Балашихе с 19 марта также проводились противоэпидемические мероприятия по профилактике заболеваемости ОРВИ, гриппом и короновирусной инфекцией. С 23 марта, руководствуясь постановлением главного государственного санитарного врача по Московской области от 22.03.2020 номер 10 «О введении ограничительных мероприятий в организациях и на объектах», прекращены тренировочные занятия, ограничен допуск посетителей в Ледовый дворец «Арена Балашиха» им. Ю.Е. Ляпкина.