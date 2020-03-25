Вчера, 24 марта, хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, сообщил, что его агент не принял контрактное предложение уральского клуба
Предлагаем принять участие в опросе: «В каком клубе КХЛ Мозякину было бы лучше продолжить карьеру?».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
В 57 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/2020 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) балл при показателе полезности «+1». В пяти матчах Кубка Гагарина форвард заработал 3 (2+1) очка.
Сергей является воспитанником ярославского хоккея, однако не провёл за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
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