В каком клубе КХЛ Мозякину было бы лучше продолжить карьеру?

Вчера, 24 марта, хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, сообщил, что его агент не принял контрактное предложение уральского клуба

Предлагаем принять участие в опросе: «В каком клубе КХЛ Мозякину было бы лучше продолжить карьеру?».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

В 57 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/2020 38-летний Мозякин набрал 41 (15+26) балл при показателе полезности «+1». В пяти матчах Кубка Гагарина форвард заработал 3 (2+1) очка.

Сергей является воспитанником ярославского хоккея, однако не провёл за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение. Переговоры закончились