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Бобков — о лучшем сезоне в КХЛ: нужно избегать спадов в регулярке и добавлять в плей-офф

Бобков — о лучшем сезоне в КХЛ: нужно избегать спадов в регулярке и добавлять в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков подвёл итоги сезона для омского клуба.

«Какие-то моменты серии продолжаешь анализировать. Пытаешься понять, где можно было сыграть лучше. На мой взгляд, у нас отличная организация и тренерский штаб, который провёл хорошую работу. Из ворот трудно оценить физическую форму команды, но мне показалось, что все были готовы, как следствие — качественный регулярный чемпионат. Может, в плей-офф чуть не хватило скорости.

Лучший чемпионат в моей карьере? По статистике — да, даже в прошлом сезоне, когда провёл 49 регулярных игр, цифры были похуже. Но были и те моменты, над которыми нужно работать и их убирать. В частности — избегать небольших спадов в регулярке и добавлять в плей-офф», — цитирует Бобкова Russia-Hockey.

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