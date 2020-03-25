Мозякин отказался от однолетнего контракта с «Металлургом» минимум на 45 млн рублей
Вчера, 24 марта, хоккейный агент Сергей Паремузов, представляющий интересы нападающего магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина, сообщил, что его агент не принял контрактное предложение уральского клуба.
В телеграм-канале «Хоккей без зрителей» раскрыли подробности контракта, от которого отказался Мозякин в «Металлурге». Отмечается, что 38-летнему форварду предложили однолетний контракт на 45 млн рублей (+ бонусная часть), однако российского нападающего такие условия не устроили.
Сергей является воспитанником ярославского хоккея, однако не провёл за «Локомотив» ни одного матча. За «Магнитку» опытный форвард выступал с сезона-2011/2012 и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).
Агент Мозякина: «Металлург» сделал неприемлемое предложение. Переговоры закончились
Мозякин и «Магнитка» расстались из-за денег. Где теперь окажется главный бомбардир КХЛ?
38-летний капитан «Металлурга» не пошёл на уступки своей команде. Он хочет играть дальше, но найдутся ли желающие переплачивать ветерану?
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