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Ушёл из жизни спортивный директор «Авангарда» Радионов

Ушёл из жизни спортивный директор «Авангарда» Радионов
Хоккей / КХЛ 0

После продолжительной и упорной борьбы с болезнью в 48 лет ушёл из жизни спортивный директор «Авангарда» Евгений Радионов, сообщается на официальном сайте омского клуба. Радионов отработал в омском клубе шесть сезонов.

«Он проработал в клубе шесть сезонов – и всегда выкладывался полностью, каждый день стараясь сделать «Авангард» лучше. Евгений Анатольевич был с командой всегда, даже когда было очень тяжело, он оставался в «Авангарде» — до последнего дня. Приносим искренние соболезнования родным и близким Евгения Анатольевича – и благодарим его за всё, что он сделал для клуба», — говорится в официальном сообщении.

Команда Боба Хартли выбыла из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» (2-4).

«Авангард» завершил восстановительный сбор. Команда отправилась в отпуск
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