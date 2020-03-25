Ушёл из жизни спортивный директор «Авангарда» Радионов
После продолжительной и упорной борьбы с болезнью в 48 лет ушёл из жизни спортивный директор «Авангарда» Евгений Радионов, сообщается на официальном сайте омского клуба. Радионов отработал в омском клубе шесть сезонов.
«Он проработал в клубе шесть сезонов – и всегда выкладывался полностью, каждый день стараясь сделать «Авангард» лучше. Евгений Анатольевич был с командой всегда, даже когда было очень тяжело, он оставался в «Авангарде» — до последнего дня. Приносим искренние соболезнования родным и близким Евгения Анатольевича – и благодарим его за всё, что он сделал для клуба», — говорится в официальном сообщении.
Команда Боба Хартли выбыла из Кубка Гагарина, уступив в первом раунде плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» (2-4).
«Авангард» завершил восстановительный сбор. Команда отправилась в отпуск
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