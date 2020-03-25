Назаров: думаю, к 22 апреля все коронавирусы в России будут истреблены

Известный российский тренер Андрей Назаров поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса в России.
«Конечно, нехватка хоккея сильно ощущается. Сейчас пересматриваю ретроматчи с участием сборной СССР, а также ностальгирую по играм современной сборной. Недавно пересматривал и разбирал финал победной для нас корейской Олимпиады. Отмечаю для себя кое-какие нюансы.
Никакими коронавирусами русского человека не возьмёшь – мы победим любую болезнь и любую инфекцию. Главное — соблюдать те правила гигиены и личного контроля, которые прописывают врачи. Правильно питаться, стараться не посещать места с большим скоплением людей. И, конечно, понимать, что в скором времени всё обязательно наладится. Надо убирать весь пессимизм, но обязательно здраво смотреть на сложившуюся ситуацию. Бороться с ней, не унывать. Посвящать больше времени семье и близким.
Сколько ещё продлится вся эта ситуация? Я не врач-инфекционист, но предположу, что до середины апреля. 22 апреля президентом страны назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, значит, к этим срокам, думаю, все вирусы будут истреблены. И 22 апреля мы обязательно придём на голосование. Думаю, явка будет максимально большой», — сказал Назаров «Чемпионату».
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