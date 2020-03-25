Плющев: сложно понять, как теперь определить чемпиона. Если только каким-то голосованием

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.
«Когда лига принимает такое серьёзное решение, то она должна прокомментировать все вопросы и моменты. Хорошо, что хоть дали понять, как дальше жить хоккеистам. Но думаю, что не всё было продумано до конца. В этом, конечно, минус.
Сложно понять, как теперь определить чемпиона. Если только каким-то голосованием. Понимаете, есть регламент, который подразумевает определённые моменты. Вы же не будете сейчас создавать новый регламент? Нужно прокомментировать всё: от начала и до конца. Например, что сезон окончен, чемпиона мы определить не можем и так далее. Чувствуется какая-то недосказанность в этом заявлении. Всё слишком затянуто, люди сидели и ждали, готовились к матчам.
Знаю, что некоторые клубы хотели продолжать сезон, а некоторые – нет. Но хоть что-то мы услышали в нынешней ситуации. Повторюсь, лига запоздала, нужно было информировать народ раньше и рассказывать всё подробнее. Вас выбрали, дали возможность руководить. Значит, надо руководить и принимать решения», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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