Уткин — о заявлении КХЛ: предельно косная инертная организация

Блогер и ведущий Василий Уткин оценил решение КХЛ о завершении чемпионата в связи с пандемией коронавируса. Решение было принято сегодня, 25 марта.

«КХЛ решила закончить сезон несыгранным. Решила сегодня. Я не слежу за хоккейными реалиями повседневно, но, вообще, редко слышу доброе слово о КХЛ как об организации. Половинчатые решения, волокита, бюрократия…

Вот просто почитайте причины, указанные в официальном сообщении КХЛ. Оно принято сегодня. Попробуйте там среди самой лигой перечисленных факторов, которые предопределили решение об отмене сезона, найти хотя бы один, хотя бы единственный, который не был бы ясен дней 10-14 назад. А ты не откладывай (щелбан!) на завтра-то (фофан!). Предельно косная и инертная организация, в общем», — написал Уткин в телеграм-канале.