Николишин: итоговые места не должны быть распределены ни в коем случае. Это бессмысленно

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.

«На мой взгляд, решение о досрочном завершении сезона – единственно правильное, разумное и абсолютно верное. Что смеяться-то? Хватит уже. Итоговые места среди команд не должны быть распределены ни в коем случае! Пандемия во всём мире – какие места? Нам всем нужно бороться с коронавирусом, а не места распределять.

Справедливо ли будет подвести итоги сезона на основании регулярки? Да нет, конечно! Не нужно никаких итогов, это бессмысленно. Просто нужно принять эту ситуацию, которая сложилась в мире. Самое главное – это здоровье людей. Когда с этим мы справимся, то будем готовиться к следующему сезону», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.