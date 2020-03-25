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Николишин: итоговые места не должны быть распределены ни в коем случае. Это бессмысленно

Николишин: итоговые места не должны быть распределены ни в коем случае. Это бессмысленно
Хоккей / КХЛ 0

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.

«На мой взгляд, решение о досрочном завершении сезона – единственно правильное, разумное и абсолютно верное. Что смеяться-то? Хватит уже. Итоговые места среди команд не должны быть распределены ни в коем случае! Пандемия во всём мире – какие места? Нам всем нужно бороться с коронавирусом, а не места распределять.

Справедливо ли будет подвести итоги сезона на основании регулярки? Да нет, конечно! Не нужно никаких итогов, это бессмысленно. Просто нужно принять эту ситуацию, которая сложилась в мире. Самое главное – это здоровье людей. Когда с этим мы справимся, то будем готовиться к следующему сезону», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Николишин: «Ак Барс» всё сделал правильно. В КХЛ должны немножечко соображать!
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