Квартальнов: могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.

«Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф – у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал – да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно. Уверен наши болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием.

Ощущалась ли тревога среди хоккеистов? Даже, наверное, не тревога, но ситуация и в мире, и в стране меняется с каждым днём – останавливаются производства, люди не выходят на улицы. У нас у всех есть родственники, близкие, и это психологический момент. У ребят тоже есть семьи, и работать, когда голова забита чем-то другим, очень сложно», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».