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Квартальнов: могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок

Квартальнов: могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал решение КХЛ досрочно завершить нынешний сезон.

«Это совершенно правильное решение, спортивная составляющая ушла, когда две команды покинули плей-офф – у нас интернациональная лига. Предлагались разные варианты, но я до сих пор не понимал – да, могли бы доиграть чемпионат, но это был бы уже не тот Кубок. Конечно, жаль, что так произошло, но здоровье-то важнее. Мы к решению лиги отнеслись с пониманием и уважением, это правильно. Уверен наши болельщики тоже отнесутся к этому с пониманием.

Ощущалась ли тревога среди хоккеистов? Даже, наверное, не тревога, но ситуация и в мире, и в стране меняется с каждым днём – останавливаются производства, люди не выходят на улицы. У нас у всех есть родственники, близкие, и это психологический момент. У ребят тоже есть семьи, и работать, когда голова забита чем-то другим, очень сложно», — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Ак Барса».

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