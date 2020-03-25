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Величкин предложил определить призёров чемпионата России с учётом регулярного чемпионата

Величкин предложил определить призёров чемпионата России с учётом регулярного чемпионата
Хоккей / КХЛ 0

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал решение КХЛ о досрочном завершении сезона из-за коронавируса.

«Печальное завершение сезона, но печальное не только в области хоккея, а вообще в нашей жизни. Что поделаешь, такая ситуация сейчас. КХЛ приняла абсолютно верное решение. Кто-то из ребят уехал, какие-то команды снялись, закрыто перемещение через границу. Нарушение спортивного принципа однозначное. В этом сезоне не надо вручать Кубок Гагарина.

Но необходимо определить призёров чемпионата России с учётом регулярного чемпионата и сыгранных матчей плей-офф суммарно. То есть та команда, которая была высоко в регулярке, но уже выбыла в плей-офф, не может участвовать в распределении призовых мест чемпионата России. Из восьми клубов, которые должны были играть на данный момент в плей-офф, надо выбрать чемпиона России и призёров», – цитирует Величкина РИА «Новости».

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