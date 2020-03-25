Журналист TSN: если НХЛ может продлить контракты, то почему этого не может КХЛ?

Журналист TSN690 и автор блога Habs eyes on the Prize Эндрю Задарновски прокомментировал досрочное окончание сезона в КХЛ, о котором было объявлено сегодня, 25 марта.

Официальное заявление Континентальной хоккейной лиги о прекращении сезона.

«Обратный отсчёт по приезду Александра Романова в „Монреаль“ запущен. Можно ли представить, что он сыграет за „Канадиенс“ в сезоне-2019/2020 или когда сезон в НХЛ продолжится? Я имею в виду, что если НХЛ может продлить действие контрактов своих хоккеистов, то почему этого не может сделать КХЛ?» — задался вопросом Задарновски в «Твиттере».

Сегодня КХЛ в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире приняла решение отменить оставшуюся часть сезона.