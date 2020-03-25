Шипачёв: в «Динамо» сложился классный коллектив, жаль, что не доиграли плей-офф

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги досрочно прервать сезон из-за эпидемии коронавируса.
«Спасибо всем динамовцам за хороший сезон и хорошую атмосферу. Спасибо парням, персоналу, работникам клуба. У нас сложился классный коллектив!
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Очень жаль, что не получилось доиграть плей-офф из-за форс-мажорной ситуации. Здоровье людей важнее.
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Хороший сезон был. Надеемся, что следующий будет ещё лучше. Ждём вашей поддержки на трибунах! Всем здоровья и хорошего настроения!» — написал Шипачёв в «Инстаграме».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.
- 25 марта 2020
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