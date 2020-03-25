Чудинов — о коронавирусе: если честно, закупил туалетную бумагу и гречку

Защитник омского «Авангарда» Максим Чудинов рассказал, чем занимается во время карантина из-за коронавируса. Напомним, сезон Континентальной хоккейной лиги досрочно завершён.



«Время на карантине я провожу в Балашихе. Сижу дома с семьёй, занимаюсь детьми, тренируюсь и прохожу реабилитацию.



Закупался ли в магазине? Если честно, купили пару пакетов гречки и макарон, а также, естественно, туалетной бумаги и разных салфеток.



Что касается посещения общественных мест, то из дома выходим, но не в людные места. Конечно, у нас сейчас не такая насыщенная жизнь, какая была до коронавируса», — приводит слова Чудинова Sport24.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменено. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

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