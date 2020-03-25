Дрегер: Зуб близок к переходу в клуб НХЛ. Основной претендент — «Оттава»
Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Артём Зуб может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает в «Твиттере» известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.
Как сообщается, 24-летний россиянин выбирает между двумя клубами НХЛ. Приоритетный вариант — «Оттава Сенаторз». Решение может быть принято в ближайшие пару недель.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут и 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения.
В погоне за мечтой. Кто из русских хоккеистов КХЛ скоро уедет в Америку?
Отток российских хоккеистов в НХЛ должен продолжиться. Среди кандидатов на отъезд десятки игроков.
Читайте также
- 25 марта 2020
-
19:19
-
18:57
-
18:44
-
18:22
-
18:10
-
18:00
-
17:43
-
17:30
-
17:26
-
16:35
-
16:19
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
15:05
-
14:56
-
14:45
-
14:39
-
14:35
-
14:30
-
14:08
-
14:00
-
13:55
-
13:48
-
13:40
-
13:25
-
13:06
-
13:00
-
12:45
-
12:29
-
12:22
-
12:15
-
12:00
-
11:25
-
11:15
Партнерский контент