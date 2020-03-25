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Дрегер: Зуб близок к переходу в клуб НХЛ. Основной претендент — «Оттава»

Дрегер: Зуб близок к переходу в клуб НХЛ. Основной претендент — «Оттава»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник петербургского хоккейного клуба СКА Артём Зуб может продолжить карьеру в Национальной хоккейной лиге, сообщает в «Твиттере» известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер.

Как сообщается, 24-летний россиянин выбирает между двумя клубами НХЛ. Приоритетный вариант — «Оттава Сенаторз». Решение может быть принято в ближайшие пару недель.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зуб принял участие в 57 матчах, записав на свой счёт 22 (13+9) балла при показателе полезности "+35" и 20 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке 19 минут и 7 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зуб провёл одну встречу, проведя на льду только 2 минуты и 20 секунд из-за повреждения.

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