«Нефтехимик» подписал новый контракт с Хайруллиным
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил новый контракт с нападающим Маратом Хайруллиным, информирует официальный сайт нижнекамской команды. 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 Хайруллин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 23 (13+10) балла при показателе полезности "+1" и 45 минутах штрафного времени. В среднем форвард проводил на площадке 16 минут и 53 секунды за матч. В четырёх встречах Кубка Гагарина нападающий отметился одной заброшенной шайбой.
Хайруллин выступает за «Нефтехимик» пять лет, за это время он провёл за основную команду 217 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко.
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