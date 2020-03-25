Хоккеист Дьяков дисквалифицирован ИИХФ за употребление кокаина

Известный российский защитник Кирилл Дьяков дисквалифицирован Международной федерацией хоккея за употребление допинга, информирует официальный сайт ИИХФ. Срок дисквалификации составил 15 месяцев, отчёт которым начался со 2 ноября 2019 года. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.



26-летний хоккеист сдал положительную пробу на наркотик кокаин, который входит в число запрещённых препаратов. Допинг-тест был проведён 2 ноября 2019 года. Игрок полностью признал свою вину и отказался от дальнейшего разбирательства. Поскольку игрок впервые был замечен за нарушением допинг-правил и не использовал запрещённые средства для улучшения спортивных результатов, ему было назначено сравнительно мягкое наказание.

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