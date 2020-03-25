Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне
Защитник московского ЦСКА Александр Романов может перейти в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Напомним, сезон в КХЛ официально закрыт из-за коронавируса, чемпионат НХЛ — только временно приостановлен.
«В течение двух недель мы обсудим разные варианты. Думаю, решение будет принято, основываясь на текущем сезоне НХЛ. Если «Монреаль» захочет, Александр может подписать контракт и приедет в ближайшее время, а не будет ждать следующего сезона», — приводит слова Мильштейна TSN.
20-летний Романов в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 принял участие в 43 матчах, записав на свой счёт семь результативных передач при показателе полезности "+21" и 14 минутах штрафа.
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