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«Сочи» планирует сохранить Андриевского на посту главного тренера

«Сочи» планирует сохранить Андриевского на посту главного тренера
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб хочет продлить сотрудничество с главным тренером Александром Андриевским.

«Завершение тренировок основной команды? Мы прекратили учебно-тренировочные занятия на основании нормативных актов Краснодарского края. Раньше эти документы носили рекомендательный характер, а теперь стали обязательными к исполнению, поэтому сбор команды завершён ранее, чем планировалось.

Что касается итогов сезона, то по этому поводу уже достаточно сказано. У нас есть обоюдное желание продолжить сотрудничество с Александром Андриевским. Мы разговариваем с его агентом. Сейчас Александр Леонидович вместе со спортивным руководством клуба занимается формированием команды и спортивного штаба. Мы планируем сохранить почти весь тренерский штаб, но будем его усиливать», — цитирует функционера официальный сайт клуба.

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