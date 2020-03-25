«Сочи» планирует сохранить Андриевского на посту главного тренера

Генеральный директор ХК «Сочи» Сергей Воропаев сообщил, что клуб хочет продлить сотрудничество с главным тренером Александром Андриевским.



«Завершение тренировок основной команды? Мы прекратили учебно-тренировочные занятия на основании нормативных актов Краснодарского края. Раньше эти документы носили рекомендательный характер, а теперь стали обязательными к исполнению, поэтому сбор команды завершён ранее, чем планировалось.



Что касается итогов сезона, то по этому поводу уже достаточно сказано. У нас есть обоюдное желание продолжить сотрудничество с Александром Андриевским. Мы разговариваем с его агентом. Сейчас Александр Леонидович вместе со спортивным руководством клуба занимается формированием команды и спортивного штаба. Мы планируем сохранить почти весь тренерский штаб, но будем его усиливать», — цитирует функционера официальный сайт клуба.