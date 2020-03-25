«У меня всегда будет зелёное сердце». Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк попрощался с клубом в «Инстаграме». Напомним, контракт 33-летнего шведского форварда с командой рассчитан до 30 апреля.
«Я обещал выиграть Кубок Гагарина перед этим сезоном, но мы не можем контролировать то, что сейчас происходит в мире. Искренне верю, что мы выиграли бы Кубок. Грустно говорить, но всё хорошее заканчивается. Я горжусь тем, что провёл последние пять лет в клубе мирового класса. С первого дня меня и мою семью встречали в Уфе с распростёртыми объятиями. Это место, где мои дети начали расти, и мы всегда будем носить его в сердце.
Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно №16, №92 и №70, которые были со мной всё время. И спасибо вам, болельщикам. Вы были удивительны, и без вас хоккей не может быть весёлым. У меня всегда будет зелёное сердце, где бы я ни играл. Спасибо!» — написал Умарк.
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года, побив несколько клубных рекордов.
- 25 марта 2020
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