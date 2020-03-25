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Агент — о дисквалификации Дьякова за кокаин: вещество попало в организм непреднамеренно

Агент — о дисквалификации Дьякова за кокаин: вещество попало в организм непреднамеренно
Хоккей / КХЛ 0

Александр Черных, агент защитника Виталия Дьякова, прокомментировал дисквалификацию своего клиента. В крови Дьякова в ноябре был обнаружен кокаин, Международная федерация хоккея дисквалифицировала игрока на 15 месяцев.

«Попало ли запрещённое вещество в организм непреднамеренно? Сто процентов. Кирилл ждёт следующего сезона. Дисквалификация закончится, он будет тренироваться и играть», — приводит слова агента РИА «Новости».

Дьяков признал свою вину и отказался от дальнейшего разбирательства. Поскольку игрок впервые был уличён в нарушении допинг-правил и он не использовал запрещённых средств для улучшения спортивных результатов, ему было назначено сравнительно мягкое наказание. Срок окончания дисквалификации — февраль 2021 года.

Хоккеист Дьяков дисквалифицирован ИИХФ за употребление кокаина
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