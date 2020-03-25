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Производитель хоккейной экипировки начнёт выпускать козырьки для защиты от коронавируса

Производитель хоккейной экипировки начнёт выпускать козырьки для защиты от коронавируса
Хоккей / НХЛ 0

Производитель хоккейной экипировки Bauer начнёт выпускать козырьки для защиты от коронавируса, информирует RDS.

На заводе в Блэйнвилле планируют выпускать защитные козырьки и визоры для врачей, медсестёр и всех, кто контактирует с заразившимися коронавирусом. Компания ожидает разрешения от правительства Квебека, чтобы начать выпускать новую продукцию. Первые козырьки могут изготовить уже на следующей неделе, сообщил вице-президент компании.

Идея изготовления подобных визоров появилась, когда руководители завода попросили своих специалистов по исследованиям и разработкам подумать над тем, как внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Полиция Монреаля уже запросила у компании Bauer информацию о защитных козырьках и может заказать 50 тысяч визоров.

Фото: bayer.com

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