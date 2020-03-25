Умарк продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии

Шведский хоккеист «Салавата Юлаева» Линус Умарк со следующего сезона будет выступать в чемпионате Швейцарии, сообщил агент хоккеиста Игорь Парашкин.



«Умарк, как и планировал, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии. Клуб пока назвать не могу», — цитирует агента ТАСС.



Напомним, Умарк попрощался с «Салаватом» через «Инстаграм»: «Грустно говорить, но всё хорошее заканчивается. Я горжусь тем, что провёл последние пять лет в клубе мирового класса. С первого дня меня и мою семью встречали в Уфе с распростёртыми объятиями. Это место, где мои дети начали расти, и мы всегда будем носить его в сердце. Большое спасибо моим товарищам по команде, особенно №16, №92 и №70, которые были со мной всё время. И спасибо вам, болельщикам. Вы были удивительны, и без вас хоккей не может быть весёлым. У меня всегда будет зелёное сердце, где бы я ни играл».

«У меня всегда будет зелёное сердце». Умарк попрощался с «Салаватом Юлаевым»