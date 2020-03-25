А. Сафронов: Кубок Гагарина всё-таки нужно разыграть. Выбросить сезон — это неуважение

Бывший генеральный менеджер сборной России, ХК МВД и московского «Динамо» Андрей Сафронов прокомментировал отмену сезона КХЛ из-за коронавируса.



«Об отмене плей-офф и всего сезона узнал с сожалением. Ясно, что в настоящий момент играть нельзя — вирус распространяется дальше, принимаются новые меры безопасности. Но рано или поздно ситуация поменяется в лучшую сторону, а просто так выбрасывать сезон — это неуважительно относиться к нашему хоккею. Считаю, что Кубок Гагарина всё-таки нужно разыграть, определить его обладателя. Да, хоккей будет летом. Но какие соревнования у нас будут в этот период? Никаких. Только НХЛ планирует продолжить сезон, и правильно делает.



Посмотрите, сейчас по нашему «Матч ТВ» показывают белорусскую футбольную лигу. В отсутствие каких-либо турниров даже она вызывает интерес! Кубок Гагарина точно так же вызовет дополнительный интерес не только в России, но и во многих странах мира, ведь люди на тот момент изголодаются по зрелищу», — сказал Сафронов.

«Свой чемпионат выбрасываем на помойку». Что говорят эксперты об отмене сезона КХЛ В связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации в мире лига приняла решение отменить оставшуюся часть сезона-2019/2020.