Мильштейн: будем обсуждать будущее Романова. «Монреаль» видит его в основной команде

Дэн Мильштейн, агент защитника московского ЦСКА Александра Романова в НХЛ, рассказал, при каких условиях его клиент может отправиться за океан уже в текущем сезоне.



«В ближайшие несколько недель мы будем обсуждать будущее Саши Романова в НХЛ или КХЛ. «Монреаль» видит его в основной команде. Мы не знаем, когда продолжится сезон НХЛ. Романов и клуб потенциально могут уже в этом сезоне отыграть год контракта новичка, но нужно соблюсти несколько условий: сезон в НХЛ должен быть доигран, «Монреаль» должен привезти игрока, а лига должна разрешить его подписать. Дело в том, что сейчас введён мораторий на подписание игроков на сезон-2019/2020 из-за приостановки чемпионата», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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