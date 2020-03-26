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НХЛ перенесла процедуру драфта и церемонию вручения наград на неопределённый срок

НХЛ перенесла процедуру драфта и церемонию вручения наград на неопределённый срок
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила о переносе на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса драфт-тестов, процедуры драфта и церемонии вручения наград. Все мероприятия должны были пройти в июне. Новые даты будут объявлены после выяснения всех деталей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Подавляющее большинство спортивных турниров по всему миру отменены или перенесены. Национальная хоккейная лига временно остановила розыгрыш чемпионата, точные сроки окончания перерыва неизвестны.

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